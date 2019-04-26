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В Костроме взорвали и ограбили банкомат Сбербанка

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Неизвестные ночью ограбили банкомат с круглосуточным доступом в Костроме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Костромской области.

"Около 3:45 двое неизвестных повредили банкомат, расположенный на территории офиса круглосуточного обслуживания одного из кредитных учреждений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье158 УК РФ (кража). Устанавливаются обстоятельства случившегося и сумма причиненного ущерба", - сказал собеседник агентства.

На фотографиях с места происшествия заметно, что повреждена входная дверь, окно и зал с банкоматами офиса Сбербанка.

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил, что злоумышленники использовали газ.

"Банкомат был взорван с помощью газа, что и привело к таким повреждениям", - сказал собеседник агентства.

Позднее в Сбербанке подтвердили информацию о взрыве, сообщив, что пострадавших в результате инцидента нет. Обслуживание клиентов в данном офисе временно приостановлено для проведения следственных действий. Отделение возобновит работу в ближайший понедельник, 29 апреля.

Сбербанк Кострома

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