Ремчуков переизбран председателем Общественной палаты Москвы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Члены Общественной палаты Москвы третьего созыва в ходе тайного голосования вновь избрали главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова ее председателем, передает корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

"После подсчета голосов счетная комиссия установила, что голоса распределились следующим образом: "за" проголосовали 41 человек, против - один. Избрать председателем Общественной палаты Ремчукова Константина Вадимовича ",- огласила результаты голосования член ОП Москвы Инесса Пученкова.

На первом заседании палаты присутствовали 42 из 45 членов.

Заместителями председателя Общественной палаты Москвы избраны главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, ректор Института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, телеведущая Арина Шарапова, бизнесмен Михаил Куснирович, общественный деятель Михаил Швыдкой.

Ранее Мосгордума утвердила 15 из 45 членов Общественной палаты Москвы, 15 человек утвердил мэр Москвы по своей квоте, утверждённые 30 человек затем выбрали ещё 15 членов.