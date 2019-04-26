В Госдуме захотели обязать производителей соблюдать ГОСТы для продуктов с эталонными названиями

В качестве примера автор законопроекта привела колбасу "Докторскую" и сыр "Российский"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект, обязывающий производителей соблюдать национальные стандарты при изготовлении продукции, которая имеет исторически сложившееся название, внесен в Госдуму.

Его автором выступила координатор партпроекта "Единой России" "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе партии. Проект закона вносит поправки в действующий закон "О стандартизации".

"Законопроект разработан для того, чтобы устранить любые причины или условия для введения покупателей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества продукции", - приводит слова Кувычко пресс-служба

Она отметила, что "сейчас в обращении находится значительная часть продукции, маркированная с использованием стандартизированных фантазийных названий (например, "Сыр Российский", "Колбаса "Докторская"), но произведенная по техническим условиям, отличным от ГОСТов". По словам депутата, "использование подобных названий является маркетинговым ходом производителей и связано с желанием извлечения прибыли за счет использования исторически сложившихся наименований продуктов и товаров".

Кувычко пояснила, что в настоящее время обязательными для всех участников рынка при идентификации продукции являются требования технических регламентов. При этом лишь незначительная часть идентификационных требований к продукции потребительского спроса включена в техрегламенты, а идентификационные требования к продукции недостаточно детализированы.

"Поскольку требования к рецептуре, составу, технологии производства соответствующих товаров не установлены техническими регламентами, они не являются обязательными, и использование придуманных названий не наказуемо", - отметила парламентарий.

В связи с этим, документом предлагается установить, что "применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае использования им названий продукции, которые тождественны или сходны до степени смешения с придуманными названиями продукции, установленными национальным стандартом, в том числе в случае применения названий продукции в маркировке, в эксплуатационной или иной документации".

"К разработке законопроекта привлекли отраслевых экспертов, юристов, представителей предпринимательского сообщества. Принятие предлагаемых законопроектом изменений будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота промышленной продукции и его влиянию на развитие экономики и социальной сферы РФ", - сказала она.