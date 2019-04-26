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В Саратове за хищение авиадеталей осуждены два сотрудника завода

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд вынес приговор двум сотрудникам завода электроагрегатного машиностроения ООО "СЭПО-ЗЭМ" и их подельнику, которые похищали авиационную продукцию с целью сбыта.

Пресс-служба УФСБ по Саратовской области сообщает в пятницу, что участники группы были задержаны два года назад. Авиационные комплектующие с предприятия сбывались жителю Москвы, который, как отмечает УФСБ, в августе 2018 года был осужден за контрабанду военных изделий на Украину.

Установлено, что в результате действий группы ООО "СЭПО-ЗЭМ" был нанесен ущерб более 5 млн рублей.

Действия подсудимых квалифицированы по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ (Кража), организатор осужден на 3,5 года, два сотрудника завода получили по 2,5 и 1,5 года, отбывать наказание все будут в колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали в полном объеме, предприятию частично возмещен ущерб.

"Саратовское электроагрегатное производственное объединение" ("СЭПО") основано в 1939 году, является одним из крупнейших предприятий России по производству электронных и сложных электротехнических изделий, применяемых в различных отраслях народного хозяйства, выпускает многофункциональные системы управления и электронные регуляторы авиадвигателей для всех современных самолетов и вертолетов. Производство продукции осуществляется ООО "СЭПО-ЗЭМ".

Саратов СЭПО-ЗЭМ

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