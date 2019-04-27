Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб в результате крушения Як-18

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В результате крушения легкомоторного самолета Як-18 на аэродроме Калинка под Хабаровском, погиб президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин, сообщил агентству "Интерфакс" источник в Федерации авиационного спорта Дальнего Востока.

"Мы знаем, что Владимир Левшин погиб", - сказал представитель федерации.

Левшин был организатором акции "Бессмертная эскадрилья" в Хабаровском крае. Несколько лет подряд в День Победы над Амуром в Хабаровске пролетают самолеты, на фюзеляжах которых размещают фотографии летчиков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Как сообщалось, легкомоторный самолет Як-18 разбился в пригороде Хабаровска, близ аэродрома Калинка днем 27 апреля. В результате погибли два человека. В качестве возможный причин падения самолета рассматриваются ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.