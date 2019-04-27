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При столкновении двух судов в акватории Волги погиб один человек

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту столкновения двух судов в акватории Волги в Ивановской области, в результате которого погиб один человек, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в субботу.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как рассказали в ведомстве, по предварительным данным, ночью 27 апреля в акватории реки Волга в районе деревни Ясюниха Юрьевецкого района области произошло столкновение маломерного судна с неустановленным судном, что привело к гибели человека и исчезновению еще двоих граждан.

На место происшествия выехала следственная группа в составе руководителя Ярославского следственного отдела на транспорте, следователей и криминалистов.

В настоящее время следственным органом устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего, информирует пресс-служба.

Ивановская область Волга СКР

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