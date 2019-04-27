На Урале погиб ребенок в результате падения с горки во дворе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 6-летнего мальчика после падения с горки в поселке Свердловской области, говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

По данным следствия, накануне днем мальчик катался с металлической горки во дворе дома в поселке Калья и неудачно упал. Утром в субботу в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребенка, который, несмотря на оказанную ему врачами медицинскую помощь, скончался у себя в квартире.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мальчика: допрашивают родственников и очевидцев происшествия, истребуют материалы, характеризующие его семью.

Также выясняется, кому принадлежит горка, с которой упал ребенок, и ее техническое состояние. Кроме того, будет выясняться, насколько полно, качественно и своевременно мальчику была оказана медицинская помощь. В настоящее время назначена судебная медицинская экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Данная статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.