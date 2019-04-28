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Умер бывший главный конструктор "Ильюшина"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Скончался советский и российский авиаконструктор, бывший главный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов, сообщил экс-глава ПАО "Ил" Алексей Рогозин в фейсбуке.

29 октября 2018 года Новожилов отметил свое 93-летие. "Преемник Сергея Владимировича Ильюшина на посту генерального конструктора, на протяжении 35 лет он руководил нашим предприятием", - сообщали тогда в пресс-службе компании.

В 1943 году Новожилов поступил в МАИ, а в 1948 пришел на практику в ОКБ Ильюшина, которому и посвятил всю свою жизнь. Молодой авиаинженер принимал участие в создании Ил-14, Ил-46, Ил-40, Ил-54.

В 1958 Ильюшин назначил Новожилова заместителем главного конструктора, он отвечал за испытания первого отечественного турбовинтового дальнемагистрального лайнера Ил-18 и введение самолета в эксплуатацию.

В 1964 году Новожилов стал главным конструктором - заместителем Ильюшина, будучи в этой должности, он запустил реактивный Ил-62, а с 1970 года стал генконструктором и руководителем ильюшинской фирмы.

Под его руководством разрабатывался первый реактивный военно-транспортный Ил-76, первый отечественный широкофюзеляжный Ил-86, дальнемагистральный Ил-96, легкий многоцелевой Ил-103, региональный Ил-114.

До настоящего времи Г.Новожилов трудился на посту советника генерального директора ПАО "Ил" по науке.

Генрих Новожилов

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