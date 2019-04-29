Умер бывший главный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Скончался советский и российский авиаконструктор, бывший главный конструктор "Ильюшина" (MOEX: AKIL) Генрих Новожилов, сообщил экс-глава ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

"Генрих Васильевич Новожилов умер", - написал Рогозин в фейсбуке.

29 октября 2018 года Новожилов отметил свое 93-летие. "Преемник Сергея Владимировича Ильюшина на посту генерального конструктора, на протяжении 35 лет он руководил нашим предприятием", - сообщили тогда в пресс-службе компании.

В 1943 году Новожилов поступил в МАИ, а в 1948 пришел на практику в ОКБ Ильюшина, которому и посвятил всю свою жизнь. Молодой авиаинженер принимал участие в создании Ил-14, Ил-46, Ил-40, Ил-54.

В 1958 Ильюшин назначил Новожилова заместителем главного конструктора, он отвечал за испытания первого отечественного турбовинтового дальнемагистрального лайнера Ил-18 и введение самолета в эксплуатацию.

В 1964 году Новожилов стал главным конструктором - заместителем Ильюшина. В этой должности он запустил реактивный Ил-62, а с 1970 года стал генконструктором и руководителем ильюшинской фирмы.

Под его руководством разрабатывался первый реактивный военно-транспортный Ил-76, первый отечественный широкофюзеляжный Ил-86, дальнемагистральный Ил-96, легкий многоцелевой Ил-103, региональный Ил-114.

До своей смерти Новожилов работал на посту советника гендиректора ПАО "Ил" по науке.