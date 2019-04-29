Жительница ХМАО отдала аферисту 2,2 млн рублей, надеясь на компенсацию за интернет-заказ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Следователи в Нефтеюганске ищут мошенника, который обманул на 2,2 млн рублей местную жительницу, желавшую добиться компенсации за неэффективные пластыри, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре в понедельник.

Согласно сообщению, несколько месяцев назад женщина заказала в интернете лечебные пластыри, использование которых не принесло ожидаемого эффекта.

Накануне ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил женщине, что свой заказ она сделала у мошенников, которые уже стали фигурантами уголовного дела. Мужчина сказал, что, получив статус потерпевшей, она может получить компенсацию в 10 млн рублей, но для этого необходимо оплатить комиссию, налоговые сборы и страховые взносы, а также перевести еще различные суммы за оформление документов и на прочие расходы.

В общей сложности жительница Нефтеюганска перевела аферистам 2,2 млн рублей. Чтобы собрать необходимую сумму, она решила оформить банковский кредит.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Личность злоумышленника устанавливается.