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По делу о насилии над девочками в ярославском селе осуждены девять человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Девять фигурантов уголовного дела о насилии над девочками в Ярославской области в общей сложности приговорены к 53 годам заключения.

СУ СКР по региону сообщает, что перед судом предстали трое мужчин и шесть женщин. Их обвинили в изнасилованиях девочек в селе Лахость, насильственных действиях сексуального характера и пособничестве в совершении этих преступлений.

Потерпевшими признаны шесть девочек, которым от 9 до 14 лет.

Преступления совершались в период с 2011 по 2015 год.

"Всем подсудимым назначено наказание в виде реального лишения свободы: мужчинам на срок 12 лет, 20 лет и 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; подсудимым-женщинам - на сроки от 6 лет 6 месяцев до 12 лет 7 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ярославская область

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