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Шойгу заявил об опасности работы биолабораторий Пентагона в странах ШОС

Министр обороны России предложил провести консультации по проблеме

Шойгу заявил об опасности работы биолабораторий Пентагона в странах ШОС
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России предлагает провести консультации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в связи с последствиями активной медико-биологической деятельности Пентагона в регионе, сообщил в понедельник глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, под контролем Пентагона в некоторых странах ШОС созданы диагностические лаборатории. "В них реализуются американские биологические программы военной направленности, внедрены программные комплексы, позволяющие дистанционно управлять ходом исследований патогенных микроорганизмов. Неслучаен и выбор мест размещения лабораторий - многие из них расположены на сопредельных с нами территориях, являясь постоянным источником биологической опасности", - сказал Шойгу, выступая в Бишкеке на совещании министров обороны государств - членов ШОС.

Министр отметил, что такие действия прямо противоречат Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а под гуманитарной завесой решаются задачи по созданию биологических поражающих средств.

Минобороны РФ

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