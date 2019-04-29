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Дмитрий Быков вышел из больницы и пишет статью

Дмитрий Быков вышел из больницы и пишет статью
Писатель Дмитрий Быков
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.

"Есть такая программа "Колба времени" (выходит в 22:00 по пятницам на телеканале "Ностальгия" - ИФ), я её в живом эфире веду. Вот я её в пятницу уже в этом живом эфире вёл", - сказал Быков, отвечая на вопрос, выписали ли его из больницы.

Он подтвердил, что в настоящее время находится не в больнице и работает. "Я сейчас сижу и пишу статью", - сказал Быков.

"Наверно, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал", - добавил он.

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По его словам, после майских праздников он вернётся к чтению лекций в проекте "Прямая речь".

16 апреля Быков почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург - Уфа. В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе писатель был госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии.

18 апреля консилиум врачей с участием специалистов из госпиталя им. Бурденко, прилетевших в Уфу, приняли решение о перевозке Быкова в Москву для продолжения лечения.

21 апреля стало известно, что доставленный в одну из московских клиник писатель пришел в сознание.

Позднее Быков сообщил, что его госпитализаци была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и как он отравился.

Дмитрий Быков

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