АСВ проиграло в ВС РФ спор с известным футбольным функционером из-за 292 млн руб.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ дал Юрию Белоусу, сменившему в свое время должность в "Норильском никеле" на работу спортивного топ-менеджера, шанс включить 291,96 млн рублей в реестр кредиторов банка "Екатерининский", следует из картотеки дел. На новом круге рассмотрения дела Агентству по страхованию вкладов (АСВ) придется озаботиться более серьезными доказательствами, чем пропажа одного из экземпляров договора и сомнения в том, что заявитель богат.

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу Белоуса, которому нижестоящие суды отказали во включении в реестр требований "Екатерининского" рублевого эквивалента вкладов на 2,65 млн евро и $925,48 тыс. Эти судебные решения были приняты с учетом тех обстоятельства, что, во-первых, в банке не обнаружилось договоров вклада с Белоусом, а предоставленные им экземпляры не соответствовали типовой форме, использовавшейся "Екатерининским" при заключении аналогичных сделок. Во-вторых, АСВ усомнилось в наличии у Белоуса средств, необходимых для открытия таких вкладов.

Белоус доказывал обратное: он лично передавал суммы вклада и получал приходно-кассовые ордеры, а договоры банковского вклада заключались в кабинете президента банка Павла Гольдмана. Деньги тоже были - и подтверждается это расходными кассовыми ордерами о закрытии предыдущих вкладов, а также его работой топ-менеджером структур ПАО "ГМК "Норильский никель", генеральным директором футбольных клубов "Москва" и "Ростов", приводится в материалах дела позиция Белоуса.

Его аргументы СКЭС ВС РФ сочла заслуживающими внимания и констатировала, что нижестоящие суды должным образом не проверили позицию заявителя. "Если приведенные кредитором доводы о том, как разворачивались события при подписании договоров и внесении денежных средств во вклад соответствуют действительности, у судов не имелось оснований полагать, что Белоус Ю.В. действовал неразумно и не проявил должной осмотрительности", - указала она.

Отсутствие в банке экземпляров спорных договоров само по себе не может опорочить поведение кредитора - эти обстоятельства не связаны ни с его волей, ни с его действиями, а полностью зависят от поведения банка как контрагента по сделке, говорится в определении СКЭС ВС РФ. А для подтверждения версии о том, что договоры вклада не заключались, судам следовало провести экспертизу на предмет подлинности документов, предоставленных Белоусом.

Неубедительной назвала коллегия ВС РФ и ссылку нижестоящих судов на несоответствие договоров представленных Белоусом типовой форме. "По общему правилу на клиента банка не должна возлагаться обязанность соотнесения предлагаемой ему формы проекта договора банковского вклада с типовой формой, информация о которой имеется на сайте банка либо во внутренней документации", - говорится в определении ВС РФ.

Подход нижестоящих судов, по оценке СКЭС ВС РФ, "возлагает на граждан-вкладчиков излишне строгий стандарт осмотрительности при заключении соответствующих договоров, что не может быть признано отвечающим целям законодательного регулирования".

По поводу же сомнений АСВ о наличии у Белоуса денег она указала, что суды не дали "никакой правовой оценки" и доводам о закрытии предыдущих вкладов и его работе топ-менеджером в ПАО "ГМК "Норильский Никель", генеральным директором футбольных клубов "Москва" и "Ростов".

Теперь в обстоятельствах этого спора придется заново разбираться Арбитражному суду Москвы.

Белоус перешел из "Норникеля" в футбольный клуб "Торпедо-ЗИЛ", переименованный в "Торпедо-Металлург" (позднее - "Москва") в 2002 году, после покупки клуба структурами металлургической компании - на позицию генерального менеджера. Был генеральным директором футбольного клуба "Ростов" и вице-президентом "Локомотива", который покинул в 2018 году.

Спорные вклады Белоуса датируются периодом с 27 июля 2014 года по 12 ноября 2015 года.

Сейчас, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Белоус владеет 92% в ООО "Футбол Маркет Ех.", которое проводит одноименные выставки в Москве (шестнадцатая запланирована на октябрь 2019 года) и разнообразные соревнования, наподобие назначенного на 18-21 апреля 2019 года в Сочи XXIII Международного турнира среди футбольных клубов парламентов и правительств, администраций областей и мэрий городов. В 2017 году эта компания Белоуса заработала 14,51 млн рублей выручки и 1,64 млн рублей чистой прибыли.

Еще один его актив - 92% в ООО "Агентство футбольная карьера" (в 2017 году 4,94 млн рублей выручки и 35 тыс. рублей чистой прибыли). В презентации агентства, размещенной на сайте soccercareer.ru, говорится, что оно "занимает высокие позиции не только на российском, но и на итальянском рынке".

Белоус также является учредителем благотворительного Фонда поддержки спорта, культуры и здоровья. Этот фонд и две упомянутые выше организации в январе 2019 года учредили АНО дополнительного профессионального образования "Институт "Высшая школа футбольного менеджмента.

Банк "Екатерининский", по итогам 2015 года занимавший 486-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", лишился лицензии 17 марта 2016 года. 23 июня 2016 года суд признал банк банкротом, было введено конкурсное производство. Спустя полтора месяца, в августе 2016 года, Центробанк РФ объявил, что стоимость активов "Екатерининского" не превышает 729 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,12 млрд рублей. Большая часть кредитного портфеля банка представлена требованиями к техническим компаниям, заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, говорилось в сообщении регулятора. В банке, по информации ЦБ, обнаружилась недостача денежной наличности на общую сумму 136,3 млн рублей, выявились факты, когда в бухгалтерском учете не отражались обязательства банка перед вкладчиками, а также фальсификация сведений по якобы предоставленным кредитам.

В апреле 2018 года Генпрокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении скрывающегося за границей П.Гольдмана. Ему были инкриминированы мошенничество и растрата на сумму более 850 млн рублей. Информации о рассмотрении дела судом в картотеке нет.