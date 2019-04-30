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Вербовщика террористов осудили в Якутии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной военный суд осудил гражданина Киргизии за поиск и вербовку лиц для участия в террористической деятельности, сообщает во вторник пресс-служба Управления ФСБ России по Якутии.

Вербовщик осужден по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

"Осенью 2018 года сотрудники УФСБ вместе с коллегами из Амурской области задержали модератора радикальной исламистской идеологии. Гражданин, находясь в Якутии, осуществлял поиск и вербовку лиц для участия в террористической деятельности в интересах международной террористической организации", - говорится в сообщении.

Отмечено, что для вербовки сторонник радикального ислама использовал социальные сети. Там он размещал материалы, оправдывающие и поддерживающие деятельность террористов, распространял призывы подражать им.

Якутия

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