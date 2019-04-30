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Сильный пожар на рынке под Пятигорском охватил 2,4 тыс. кв. метров

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Пятигорске (Ставропольский край) произошел сильный пожар на рынке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.

"Горит магазин "21 век" на рынке в Пятигорске. Площадь возгорания - около 2 тыс. квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Глава пресс-службы ГУ МЧС по краю Олег Дегтярев уточнил "Интерфаксу", что пожар произошел не в самом Пятигорске, а рядом с ним - на окраине поселка Горячеводский в Предгорном районе.

"К настоящему времени площадь пожара составляет 2,4 тыс. квадратных метров. Сейчас уточняется, были ли в магазине люди. На данный момент погибших и пострадавших нет", - сказал Дегтярев.

По его словам, возгорание произошло в строительном магазине с автомаслами. "Здание одноэтажное, наблюдается горение по всей площади", - добавил глава пресс-службы.

На месте работает 45 человек и 16 единиц техники.

Пятигорск

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