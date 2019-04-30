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ЕСПЧ впервые признал блокировки в соцсетях нарушением права на свободу слова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал блокировку аккаунта "ВКонтакте", принадлежащего гражданскому активисту из Сыктывкара, нарушением права на свободу слова, сообщает во вторник Фонд "Общественный вердикт".

"Суд признал, что российские власти нарушили его право на свободу слова, когда без суда заблокировали аккаунт "ВКонтакте". Теперь Россия выплатит (Григорию) Каблису 12,5 тыс.евро компенсации морального вреда и 2,5 тыс. евро возмещения судебных расходов", - говорится в сообщении.

Дело Вячеслава Гайзера

ЕСПЧ также признал нарушением права на свободу собраний действия властей, запретивших гражданам собраться на центральной площади Сыктывкара для обсуждения арестов руководителей республики Коми; суд также пришел к выводу, что из-за невозможности оспорить решения властей в российских судах было нарушено право заявителя на эффективную правовую защиту.

Каблис обратился в ЕСПЧ в связи с незаконной, по его мнению, блокировкой аккаунта во "ВКонтакте" и нескольких публикаций в журнале "7х7"(semnasem.ru) в сентябре 2015 года. В жалобе заявитель отмечает, что прокуратура потребовала заблокировать доступ к его постам и аккаунту без решения суда. Ведомство посчитало, что Каблис призывает к участию в несогласованном пикете, связанном с коррупционным скандалом в Коми; по его итогам было арестовано все руководство республики во главе с губернатором Вячеславом Гайзером.

ЕСПЧ Григорий Каблис Коми Сыктывкар

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