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Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проблема отрицания существования ВИЧ-инфекции в настоящее время приобретает широкие масштабы и на фоне ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в Российской Федерации носит общественно-опасный характер. Необходимо учитывать, что указанная информация вводит граждан в заблуждение относительно распространения и самого факта существования ВИЧ-инфекции", - говорится в документе.

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В нем отмечается, что "проблема ВИЧ-отрицания отражается на профилактике перинатального пути передачи ВИЧ-инфекции - беременные женщины, отрицающие существование ВИЧ, отказываются от проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции, и после рождения ребенка уклоняются от обследования и лечения ВИЧ-инфекции, что ведет к увеличению числа детей с ВИЧ-инфекцией и повышению смертности среди них".

Отрицание ВИЧ-инфекции нередко приводит к смертям, в том числе детей, чьи родители отказываются от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, говорится в документе.

В связи с этим предлагается установить запрет на распространение "информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции".

Минздрав

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