В Карелии при столкновении грузовика с "Ласточкой" пострадали три человека

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Столкновение грузовика "Урал" с поездом "Ласточка" произошло на железнодорожном переезде трассы к международному пункту пропуска "Сявяоро" в Карелии в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как рассказал собеседник агентства, авария с участием поезда и грузового автомобиля случилась на 2 км этой автотрассы в Лахденпохском районе республики.

По словам представителя пресс-службы, три пассажира грузовика были госпитализированы в Сортавальскую ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.

В настоящее время движение поездов возобновлено.

Как сообщили "Интерфаксу" в дежурной части ГИБДД Лахденпохского района Карелии, ДТП произошло около 09:40 по Москве.

"Ласточка" следовала из Санкт-Петербурга в город Суоярви.