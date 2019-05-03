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В Саратове мужчина облил краской памятник из-за не устроившего его цвета танка Т-34

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полиция Саратова задержала 25-летнего местного жителя, подозреваемого в осквернении памятника танкистам "Танк Т-34/85 Мать - Родина", сообщает в пятницу пресс-служба городского УВД.

Задержанный признался, что облил памятник красной краской, поскольку ему "не понравился цвет танка", он, по мнению мужчины, "должен быть темно-зеленого цвета".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм).

Танк Т-34, стоящий на постаменте на улице Танкистов в Саратове, был облит краской в ночь на 30 апреля. На фото в соцсетях на танке, который был светло-зеленого цвета, видна приклеенная скотчем записка с просьбой "перекрасить Т-34 в достойный цвет". К настоящему времени танк, судя по сообщениям в соцсетях, уже перекрасили.

Саратов Т-34

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