Поиск

Китайская туристка упала в Неву во время фотосессии и утонула

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Туристка из Китая погибла, упав в Неву в Петербурге во время фотографирования, сообщает пресс-служба городского Главного управления МЧС в пятницу.

"Около половины одиннадцатого утра случилась трагедия в самом центре нашего города. Во время фотоссесии гражданка КНР поскользнулась и упала в Неву. Ей на помощь бросился ее соотечественник. Он был спасен и госпитализирован", - рассказали в ведомстве.

На месте инцидента около Дворцового моста проводились водолазные работы и обследование акватории силами четырех катеров Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и петербургского гарнизона МЧС России, а также одним катером ОМОН.

Как сообщает МЧС, в 15:13 тело туристки было обнаружено сотрудниками поисково-спасательной службы и передано правоохранительным органам.

О случившемся инциденте сообщили в консульство КНР.

Петербург Китай МЧС

Новости

В Карелии при столкновении грузовика с "Ласточкой" пострадали три человека

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав "Мираторга"

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав "Мираторга"

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Белоруссии

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Что произошло за день: четверг, 2 мая

Погрузчик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

Погрузчик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

Ингушский депутат заявил, что невесту не крал, а женился по исламским традициям

Жители ДНР смогут с 3 мая подать заявление о приеме в гражданство России

Жители ДНР смогут с 3 мая подать заявление о приеме в гражданство России
Дело дагестанских чиновников

Задержанного министра экономики Дагестана арестовали

Что случилось этой ночью: четверг, 2 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');