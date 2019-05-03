Китайская туристка упала в Неву во время фотосессии и утонула

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Туристка из Китая погибла, упав в Неву в Петербурге во время фотографирования, сообщает пресс-служба городского Главного управления МЧС в пятницу.

"Около половины одиннадцатого утра случилась трагедия в самом центре нашего города. Во время фотоссесии гражданка КНР поскользнулась и упала в Неву. Ей на помощь бросился ее соотечественник. Он был спасен и госпитализирован", - рассказали в ведомстве.

На месте инцидента около Дворцового моста проводились водолазные работы и обследование акватории силами четырех катеров Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и петербургского гарнизона МЧС России, а также одним катером ОМОН.

Как сообщает МЧС, в 15:13 тело туристки было обнаружено сотрудниками поисково-спасательной службы и передано правоохранительным органам.

О случившемся инциденте сообщили в консульство КНР.