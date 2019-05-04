Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в станице Новомышастовской на Кубани, есть жертвы, сообщило ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, в станице Новомышастовской столкнулись автомобили Volkswagen и ТагАЗ. Сообщение о ДТП поступило около 20:40 по московскому времени. В результате погибли два пассажира иномарки, а также женщина и ребенок 2017 года рождения из автомобиля ТагАз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один пассажир из автомобиля Volkswagen госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.