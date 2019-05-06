Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Нынешняя рабочая неделя, предшествующая празднованию Дня Победы, продлится три дня - с 6 мая до среды, 8 мая, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

"Наступившая рабочая неделя состоит из трех дней, с понедельника по среду включительно. При этом среда, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, будет сокращен на один час", - сказал замглавы ведомства Иван Шкловец "Интерфаксу".

Он отметил, что в связи с предстоящим праздником россияне будут отдыхать четыре дня подряд. "Выходной с 23 февраля, который совпал с Днем защитника Отечества, перенесен в этом году на 10 мая, пятницу, и, таким образом, к празднованию Дня Победы получаются четыре выходных дня - с 9 мая, четверг, по 12 мая, воскресенье включительно", - сказал собеседник агентства.