"Уральские авиалинии" взяли допуски на чартеры в Париж из "Жуковского"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Росавиация выдала авиакомпании "Уральские авиалинии" допуски к чартерным рейсам из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Париж и Ниццу, следует из приказа ведомства, опубликованного на его сайте.

Так, выданы допуски на полеты в Париж три раза в неделю и на полеты в Ниццу дважды в неделю.

Кроме того, "Уральские авиалинии" получили допуски на регулярные полеты из "Жуковского" в испанские Малагу (12 раз в неделю) и Аликанте (14 раз в неделю).

Как сообщалось, ранее французские авиавласти отказались выдать "Уральским авиалиниям" разрешение на полеты по маршруту "Жуковский"-Париж, поскольку отнесли аэропорт к аэропортам Москвы. Из-за запрета самолет, выполнявший первый рейс по данному маршруту, 28 апреля совершил внеплановую посадку в Калуге.

Сообщалось также, что "Жуковский" ранее неоднократно становился предметом конфликта между российскими и зарубежными авиавластями (в том числе Таджикистана, Израиля). Причина - спорный статус подмосковного аэропорта. Несмотря на близкое расположение к Москве, Россия относит его к региональным аэропортам, что дает право не ограничивать количество перевозчиков на международных рейсах (такое ограничение действует в "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в виде требования одинакового количества рейсов для российских и иностранных авиакомпаний). Но за рубежом с этим были не согласны и настаивали на паритетных условиях выполнения рейсов и через "Жуковский".

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и семь А319).