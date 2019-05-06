Поиск

В Иркутской области пациентка погибла в попавшей в ДТП скорой помощи

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Ford Focus в городе Ангарске Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Автоавария произошла вечером в понедельник на перекрестке улиц Матросова и Сибирская.

"Известно, что медицинский транспорт марки "ГАЗель" перевозил пациента - женщину 1947 года рождения. Ее тело было обнаружено на месте происшествия. Причины гибели пожилой местной жительницы устанавливаются. Предварительно, медперсонал серьезно не пострадал", - говорится в сообщении.

Иркутская область Ангарск

Новости

"Аэрофлот" опроверг сообщения о потере связи с рейсом Симферополь-Москва

"Аэрофлот" опроверг сообщения о потере связи с рейсом Симферополь-Москва

Самолет Симферополь - Москва подал сигнал о потере радиосвязи

Авиакомпания "Ямал" передумала покупать еще десять SSJ-100

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Пассажир сгоревшего Superjet рассказал о попавших в двигатель молниях

Авиакомпания "Россия" приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Минздрав сообщил о гибели одного ребенка в результате катастрофы в "Шереметьево"

Из учебника по истории Крыма уберут главу, оскорбившую крымских татар

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Из сгоревшего в "Шереметьево" Superjet извлекли 41 тело

Из сгоревшего в "Шереметьево" Superjet извлекли 41 тело
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

"Аэрофлот" собрался выплатить семьям погибших в Superjet по 5 млн руб.

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Экипаж сгоревшего в "Шереметьево" самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы

Экипаж сгоревшего в "Шереметьево" самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');