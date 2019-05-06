В Иркутской области пациентка погибла в попавшей в ДТП скорой помощи

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Ford Focus в городе Ангарске Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Автоавария произошла вечером в понедельник на перекрестке улиц Матросова и Сибирская.

"Известно, что медицинский транспорт марки "ГАЗель" перевозил пациента - женщину 1947 года рождения. Ее тело было обнаружено на месте происшествия. Причины гибели пожилой местной жительницы устанавливаются. Предварительно, медперсонал серьезно не пострадал", - говорится в сообщении.