Следователи заинтересовались массовым отравлением на поминках в Мордовии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следователи Мордовии заинтересовались появившейся в СМИ информацией о массовом отравлении посетителей местного кафе после поминального обеда, сообщает СУ СКР по республике в понедельник.

Накануне в социальных сетях и местных СМИ появились сообщения об отравлении более 26 жителей Чамзинского района после поминального обеда в местном кафе. Согласно информации очевидцев, большинству посетителей на следующий день понадобилась медицинская помощь, в больнице им был поставлен диагноз "сальмонеллез".

В рамках доследственной проверки будет установлено точное количество пострадавших и вероятный источник заражения. Назначены экспертизы.