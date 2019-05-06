Рабочие кладбища в Краснодаре выдирали памятники для сдачи в металлолом

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала группу рабочих городского кладбища Краснодара, подозреваемых в серии краж надгробных памятников из бронзы, ущерб от их действий превысил 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Трое ранее не судимых местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет подрабатывали в одной из ритуальных контор. Молодые люди признались в краже, по меньшей мере, семи надгробных памятников и бюстов из бронзы, совершенных на Славянском кладбище с ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемые с помощью ломов и привязанного к автомобилю троса ломали надгробия, выдирали из земли дорогостоящие памятники, после чего, уже за пределами кладбища, распиливали их на части и сдавали в пункты приема металла.

По предварительным оценкам, ущерб от действий фигурантов превысил 1 млн рублей, отмечает пресс-служба.

В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им грозит до пяти лет лишения свободы.