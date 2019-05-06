Годовой доход главы ЦИК Памфиловой сократился в 2,5 раза

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК России Элла Памфилова в 2018 году получила доход в размере 6,2 млн рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте комиссии.

Согласно предоставленным данным, доход Памфиловой в прошлом году составил 6 млн 214 тыс.427 руб. и 94 копейки.

В собственности у главы ЦИК, как и в 2017 году находятся земельный участок на 2 тыс. 33 кв.м, жилой дом на 230,1 кв.м и гараж в 35,2 кв.м, а также автомобиль Volkswagen Beetle. С учетом продажи квартиры тогда Памфилова получила чуть больше 15,5 млн рублей.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев за прошлый год задекларировал доход в 5 млн 880 тыс. 215,7 руб., что немного больше, чем годом ранее, когда его доход составил чуть больше 5,4 млн рублей. Доход супруги зампреда ЦИК тоже несколько вырос, составив 231 тыс.112,88 руб. в 2018 году против 207 тыс. 247,48 руб. годом ранее.

Булаев продолжает владеть четырьмя земельными участками (810, 700 и 420 кв.м в индивидуальном владении, а также двумя пятыми доли от 788 кв.м), а также полутора машиноместами и квартирами (половиной от 103,7 кв. м и 155,2 кв.м), а также двумя пятыми доли в индивидуальном доме на 276,2 кв.м. Кроме того, машиной Lexus, Audi A6, а также квадроциклом Polaris Sportsman X2 550 и снегоходом Yamaha VK10D и мотоциклом BMW C650GT с автоприцепом КП 25. Супруга Булаева продолжает иметь в собственности Audi A7 и владеть долями земельных участков, половиной машиноместа и полутора квартирами.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина задекларировала за 2018 год доход в размере 6 млн 387 тыс.87,36 руб. против 4,65 млн руб. в 2017 году. В собственности у нее продолжает находиться два земельных участка (площадью 1 тыс.кв.м и 627 кв.м), половина жилого дома (182,6 кв.м) и квартиры (63,6 кв.м), собственная квартира площадью 41,6 кв.м. Вместо дачи на 135 кв.м. появились жилой дом (77 кв.м) и квартира (73 кв.м).

Самый большой доход в прошлом году получил член ЦИК Евгений Шевченко, который задекларировал 12 млн 34 тыс. 403,24 рублей. Из задекларированной годом ранее собственности, исчезла квартира площадью 33,4 кв.м, которая, судя по всему была продана. Он владеет земельным участком (765 кв.м.) и жилым домом (127 кв.м), а также двумя третями доли в квартире площадью 70 кв.м.