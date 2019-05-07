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Медведев переназначил ректора ВШЭ Кузьминова на новый срок

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU -Глава российского правительства Дмитрий Медведев переназначил ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова на новый пятилетний срок.

"Я подписал распоряжение правительства по назначению вас ректором федерального образовательного учреждения "Высшая школа экономики" на пятилетний срок. Желаю вам успехов в руководстве этим очень важным для нашей страны высшим учебным заведением с высокой репутацией", - сказал он на встрече с Кузьминовым.

В свою очередь собеседник главы правительства поблагодарил его за оказанное доверие и выразил мнение, что его переназначение является одобрением того курса, которым развивается университет.

"Фактически подошла к концу реализация действующей программы развития университета до 2020 г. В 2018 г. выяснилось, что мы ее выполнили досрочно и фактически превратились из социально-экономического вуза, которым мы были в 2010 г. в классический университет. Мы развились, причем не просто развились, а стали одним из лидеров в математике", - сказал Кузьминов.

По его словам, за прошедшие годы вуз увеличил количество студентов в 2 раза, до 40 тысяч, из которых 4700 - иностранцы.

Кузьминов пояснил, что, по его мнению, те 25 российских вузов, которые получают поддержку от правительства, обязаны думать не только о том, что они делают в глобальном образовательном соревновании на международной арене, но и для поднятия российских региональных вузов.

Дмитрий Медведев ВШЭ Ярослав Кузьминов

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