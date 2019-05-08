В Подмосковье задержаны похитители человека, требовавшие за него выкуп в 20 млн рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье трех подозреваемых в похищении человека, требовавших за его освобождение выкуп в 20 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, накануне в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его знакомого похитили, потребовав у родственников потерпевшего 20 млн рублей за его освобождение.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории СНТ "Марусин луг" Люберецкого района Московской области задержаны трое подозреваемых в возрасте от 28 до 38 лет, один из которых ранее судим", - отметила представитель МВД.

Похищенный мужчина освобожден, у одного из задержанных изъят мобильный телефон, с которого велись переговоры. Также обнаружена машина с подложными номерами, на которой совершено похищение.

"Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказала Волк.