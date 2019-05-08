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Плита мемориала придавила ребенка в курганском селе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Бетонная плита мемориала травмировала 10-летнюю девочку в одном из сел Шатровского района Курганской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в среду.

По предварительным данным, накануне вечером девочка играла возле мемориала со своим двоюродным братом, который забрался на бетонную плиту и стал ее раскачивать. В результате плита упала на девочку, она госпитализирована.

В связи с инцидентом проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщают местные жители в социальных сетях, два гранитных памятника возле мемориала были установлены в тот же день ко Дню Победы.

Курганская область

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