В конфликте судьи из Ставрополя с ДПС признали нарушение судейской этики

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Совет судей Ставропольского края завершил проверку по факту конфликта, произошедшего между судьей Александром Коробейниковым и сотрудниками ДПС в марте в Ставрополе, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

В середине марта в интернете была размещена 11-минутная видеозапись, на которой зафиксирован конфликт между судьей и автоинспектором.

Автор видеозаписи поясняет, что машина BMW была остановлена сотрудниками ДПС в Ставрополе из-за тонировки стекол. Из машины вышел мужчина и представился федеральным судьей Октябрьского района Ставрополя. Он заявил, что сотрудник ДПС ударил его в глаз дверцей автомобиля, когда тот пытался выйти из нее. Автоинспектор стал это отрицать и предупредил судью, что ведется видеозапись происходящего. Тот в свою очередь заявил, что вызовет на место остановки автомобиля сотрудника прокуратуры, после этого видеозапись прерывается.

Через несколько дней после конфликта судья обратился в комиссию по этике Совета судей края с ходатайством о проведении служебной проверки о наличии в его действиях нарушений, предусмотренных законом о статусе судей и кодекса судейской этики. Проверку по факту конфликта начали проводить и в Следственном управлении СКР по региону.

"По результатам проверки совет судей постановил признать, что судьей Октябрьского районного суда города Ставрополя Александром Александровичем Коробейниковым допущено нарушение части 2 статьи 4 и статьи 6 Кодекса судейской этики. Направить в квалификационную коллегию судей Ставропольского края обращение о привлечении Коробейникова к дисциплинарной ответственности", - сказал на заседании председатель Совета судей Ставропольского края Андрей Каблов.

В ходе заседания члены совета отметили, что "судья Коробейников вел себя грубо, толкал сотрудника ГИБДД, употреблял нецензурные выражения, бравировал судейской неприкосновенностью".

Результаты проверки, которую проводит СУ СКР по региону, пока не оглашены.