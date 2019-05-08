Следователи проверят сообщения о детях из Батайска, годами не покидавших дома

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Следователи проверят сообщения СМИ о двух девочках в Батайске, предположительно, в течение восьми лет не выходивших на улицу и не получавших медицинскую помощь, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области.

По информации СМИ, девочки жили с глухонемыми бабушкой, дедушкой, а также пьющей матерью. Они восемь лет не выходили на улицу, не общались со сверстниками, ни разу не были в поликлинике. У детей даже нет свидетельств о рождении.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, которые не отреагировали на то, что дети находятся в социально опасном положении. Также оценят и исполнение матерью девочек родительских обязанностей.

Возраст детей не уточняется.