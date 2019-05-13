Банду, вымогавшую деньги у цыган под видом борьбы с наркоторговлей, будут судить в Иркутске

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела банды, которая три года вымогала деньги у цыган в Иркутске, сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

Обвинение предъявлено шести жителям Иркутска в возрасте от 22 лет до 41 года, один из которых в 2016 году создал банду, а остальные стали его сообщниками.

"Обвиняемые дали показания, что они пресекали деятельность лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ на территории Куйбышевского района Иркутска. Вместе с тем, с заявлениями в правоохранительные органы обвиняемые не обращались, о преступлениях не сообщали. Доводы о борьбе с наркоторговлей полностью опровергаются материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.

Установлено, что лидер банды организовал нападения на граждан, в основном цыган, для вымогательства денег. При этом участники банды применяли огнестрельное оружие. "У одного из потерпевших лидер требовал не только особо крупную сумму, но и ежемесячную плату ему и членам его банды в размере 50 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что для передвижения участники банды использовали дорогостоящие автомобили, в том числе Infiniti FX37, Toyota Land Cruiser Prado 150, Mercedes-Benz S 500, BMW 745i.

По данным следствия, при совершении преступлений участники банды "действовали цинично и хладнокровно". Так, в декабре 2016 года 12 обвиняемых напали на мужчину в Свердловском районе Иркутска. Сначала они несколько раз выстрелили в свою жертву из травматического пистолета, затем нанесли ножевые ранения, а после жестоко избили. Следствие также выяснило, что участники банды похищали людей.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщает, что преступная деятельность банды была пресечена в мае 2017 года. Всего в банду входило 14 человек. Уголовные дела двух фигурантов, с которыми были заключены досудебные соглашения, Иркутский областной суд уже рассмотрел, еще четверо сообщников находятся в федеральном розыске.

Прокуратура Иркутской области сообщает, что данное дело направлено на рассмотрение в Иркутский областной суд. Шести фигурантам предъявлены обвинения в 16 эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в нец), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение оружия).