Мосгорсуд 14 мая проверит законность возвращения прокурору дела экс-главбуха "Седьмой студии"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 14 мая рассмотрит жалобы на решение Мещанского суда Москвы о возврате уголовного дела бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нины Масляевой в прокуратуру.

"Апелляционные представление прокуратуры и жалоба защиты назначены к рассмотрению на 14 мая в 14:00", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в суде.

Мещанский суд 11 апреля по собственной инициативе вернул уголовное дело Масляевой прокурору.

Согласно постановлению судьи Татьяны Изотовой, свое решение она мотивировала тем, что при составлении обвинительного заключения в нем были допущены нарушения - в частности, "не конкретизирована роль Масляевой" в совершенном преступлений.

Государственное обвинение и защита обвиняемой не согласились с решением и подали жалобы в Мосгорсуд.

Масляевой, как и другим фигурантам дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером Кириллом Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все деньги, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

Дело Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину, заключила сделку с правосудием и дала показания на бывших коллег. Бывший бухгалтер вместе с Итиным стала одной из первых задержанных в рамках расследования в мае 2017 года. В течение пяти месяцев она находилась под стражей, после чего мера пресечения ей была изменена на домашний арест.