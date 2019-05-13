Водолаз погиб при чистке бассейна в Сургуте

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Сургута организовали проверку в связи со смертью водолаза при чистке бассейна в спортивном комплексе, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО в понедельник.

По предварительным данным, накануне водолаз проводил чистку бассейна, во время слива и замены воды его затянуло под воду. Мужчина не смог выбраться самостоятельно, а когда в баллоне закончился кислород, он потерял сознание.

Через некоторое время его обнаружили и вытащили из воды другие работники бассейна, в тяжелом состоянии мужчина был доставлен в больницу. Спасти его не удалось, говорится в сообщении.

Проверка проводится по статье о нарушении требований охраны труда (ст.143 УК РФ).