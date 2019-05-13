Суд приговорил к 9,5 года колонии убийцу нижегородского журналиста

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в понедельник вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве сотрудника телерадиокомпании "Нижний Новгород" Дениса Суворова.

"Приговор - девять с половиной лет колонии строгого режима", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель суда.

Как сообщалось, 23 июля 2018 года тело 27-летнего сотрудника телерадиокомпании "Нижний Новгород" Суворова с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной Нижнего Новгорода.

СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

9 августа был задержан 28-летний подозреваемый в убийстве. По версии следствия, утром 22 июля он беспричинно ударил журналиста кирпичом по голове, после чего скрылся с места преступления.

В региональном следственном управлении агентству уточнили, что журналист и убивший его нижегородец были знакомы. "Причиной убийства стала ссора", - сказал собеседник агентства.

Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью.

По информации ГТРК "Нижний Новгород", погибший журналист вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом", был редактором интернет-портала "Вести. Нижний Новгород".