Прокуроры добились возбуждения сотни уголовных дел о вмешательстве чиновников в дела бизнесменов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Более 100 уголовных дел о вмешательстве в предпринимательскую деятельность возбуждено в РФ по материалам прокурорских проверок в прошлом году, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.

"В 2018 году при осуществлении надзора за соблюдением прав предпринимателей по материалам прокурорских проверок возбуждено 101 уголовное дело по фактам совершения должностными лицами преступлений, предусмотренных статьей 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)", - сказали в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре в понедельник состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей.

"Уголовно-правовой оценки потребовали неправомерные действия должностных лиц органов власти в отношении имущества предпринимателей при предоставлении земельных участков в аренду и собственность, а также выдаче разрешительной документации при проведении проверок хозяйствующих субъектов, при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд и другие", - отметили в ведомстве.

Представители прокуратуры сообщили также об отмене ареста четверых бизнесменов и замене его на более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.