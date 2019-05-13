Карельская деревня потребовала запретить пожар на съемках фильма Михалкова "Огонь"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Жители старинной деревни Кинерма в Пряжинском районе Карелии направили в администрацию республики и МЧС письма с требованием запретить постановочный пожар во время съемок студией Никиты Михалкова "ТРИТЭ" фильма "Огонь".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, возгорание во время съемок ленты о подвиге пожарных планируется устроить в одном из деревянных зданий Кинермы, которая в 2016 году была включена в список самых красивых деревень России.

"На территории находится десять памятников архитектуры. Наша деревня представляет не меньшую ценность, чем музей под открытым небом "Кижи". Мы уже более 20 лет сохраняем свою деревню", - рассказала "Интерфаксу" жительница деревни, один из авторов обращений Ольга Гоккоева.

В свою очередь в МЧС Карелии "Интерфаксу" сообщили, что представители киностудии не обращались по вопросам обеспечения безопасности во время съемок, но ситуация будет взята под контроль. "На место съемок будет направлен представитель пожарного надзора", - отметили в ведомстве.

Кинерма является старинной карельской деревней в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского национального района республики. Комплексный памятник истории, центр проживания карелов-ливвиков. В деревне расположены жилые дома, старейшие из которых были возведены в XVIII веке и начале XIX, а также часовня Смоленской Божьей Матери, построенная в XVIII веке.

Как сообщалось, 10 августа 2018 года пожар практически полностью уничтожил уникальную Успенскую церковь XVIII века в карельском городе Кондопога.