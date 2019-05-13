Поиск

Из шахты в Кемерове эвакуировали 120 горняков из-за сбоя в подаче воздуха

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Работники шахты "Ерунаковская-8" "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz) эвакуировались из забоя после отключения главного вентилятора, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

"Из шахты вышли все сотрудники шахты. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что остановка вентилятора произошла около полуночи (20:00 по Москве), в течение получаса вентилятор был запущен, тем не менее, работников было решено вывести на поверхность. В настоящее время проводится проветривание шахты.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу сообщили, что на место происшествия выезжали подразделения горноспасателей.

Как сообщалось, в момент отключения вентилятора в шахте находился 121 работник предприятия.

В октябре 2018 года на шахте "Ерунаковская-8" уже происходило отключение вентилятора. Тогда из забоя вывели 135 человек, никто из них не пострадал.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".

Кемерово Кузбасс

Новости

Минтруд предложил увеличить число работников с сельской прибавкой к пенсии

В московском штабе "Другой России" прошли обыски и задержания

Что произошло за день: понедельник, 13 мая

Россельхознадзору предложили разрешить уничтожение продуктов, ввозимых россиянами

Россельхознадзору предложили разрешить уничтожение продуктов, ввозимых россиянами

Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Депутаты предложили преимущественный прием детей в школы, где уже учатся их братья и сестры

"Автодор" в 2018 году показал худшие результаты за 10 лет своего существования

Лондон назначил нового посла Великобритании в России

Лондон назначил нового посла Великобритании в России

Минтруд придумал, как работодателям откупиться от найма инвалидов

Минтруд придумал, как работодателям откупиться от найма инвалидов

В России предложили праздновать День победы над милитаристской Японией

В России предложили праздновать День победы над милитаристской Японией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');