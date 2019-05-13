Из шахты в Кемерове эвакуировали 120 горняков из-за сбоя в подаче воздуха

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Работники шахты "Ерунаковская-8" "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz) эвакуировались из забоя после отключения главного вентилятора, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

"Из шахты вышли все сотрудники шахты. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что остановка вентилятора произошла около полуночи (20:00 по Москве), в течение получаса вентилятор был запущен, тем не менее, работников было решено вывести на поверхность. В настоящее время проводится проветривание шахты.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу сообщили, что на место происшествия выезжали подразделения горноспасателей.

Как сообщалось, в момент отключения вентилятора в шахте находился 121 работник предприятия.

В октябре 2018 года на шахте "Ерунаковская-8" уже происходило отключение вентилятора. Тогда из забоя вывели 135 человек, никто из них не пострадал.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".