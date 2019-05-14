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Глава Читы ушел в отставку

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава администрации Читы (Забайкальский край) Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности, сообщает пресс-центр мэрии города во вторник.

"Руководитель администрации городского округа "Город Чита" Олег Васильевич Кузнецов с 15 мая подал заявление об уходе с должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Исполнять обязанности с указанной даты будет первый заместитель руководителя администрации Александр Сапожников.

Кузнецов работал в администрации Читы с 2009 года, до этого являлся директором Читинского энергетического комплекса ТГК-14. С 4 ноября 2016 год был руководителем администрации городского округа "Город Чита".

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