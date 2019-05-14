Три человека погибли при чистке выгребной ямы в Ростовской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Волгодонске (Ростовская область) три человека погибли во время чистки выгребной ямы, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК.

Мужчина, работавший в яме во дворе частного дома, потерял сознание из-за недостатка кислорода. К нему на помощь один за другим спустились двое родственников и знакомый. В результате трое скончались, один был госпитализирован.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, СК проводит доследственную проверку.