Осужден экс-сотрудник УФСИН Тюмени, из-за которого кандидат в спецназ стал инвалидом

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени приговорил к трем годам условно бывшего заместителя начальника отдела спецназначения УФСИН России по Тюменской области, признав его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает в четверг, что мужчина лишен права занимать должности начальствующего состава в органах УФСИН сроком на три года.

Установлено, что в мае 2017 года замначальника отдела спецназа дал указание трем подчиненным провести тренировочные рукопашные бои с 21-летним кандидатом на службу в спецназ УФСИН. Проведение спаррингов при тестировании кандидатов в спецназ УФСИН запрещено, подчеркивается в сообщении.

После боя кандидату стало плохо, его на "скорой" доставили в больницу. Выяснилось, что у потерпевшего произошел разрыв одной из вен в головном мозге. Его экстренно прооперировали.

Молодой человек признан инвалидом первой группы.