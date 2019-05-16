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Экс-сотрудник УФСИН в Тюмени, из-за которого кандидат в спецназ после спарринга стал инвалидом, осужден условно

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела спецназначения УФСИН России по Тюменской области, признав его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Пресс-служба облпрокуратуры сообщает в четверг, что суд приговорил подсудимого к трем годам условно. Кроме того, он лишен права занимать должности начальствующего состава в органах УФСИН сроком на три года.

Установлено, что в мае 2017 года замначальника отдела спецназа поручил трем подчиненным провести тренировочные рукопашные бои с 21-летним кандидатом на службу в спецназ УФСИН. Между тем проведение спаррингов при тестировании кандидатов в спецназ УФСИН запрещено, подчеркивается в сообщении.

После боя кандидату стало плохо, его на "скорой" доставили в больницу. Выяснилось, что у потерпевшего произошел разрыв одной из вен в головном мозге, это привело к кровоизлиянию; его экстренно прооперировали.

В настоящее время молодой человек признан инвалидом первой группы.

Тюмень ФСИН

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