Возбуждено дело об оплате невыполненного исследования для Минобороны

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Заместитель главы испытательного центра НИИ Минобороны России в Подмосковье стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в связи с оплатой невыполненных работ, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре в четверг.

Проверка военных прокуроров касалась заключенного в 2015 году между Минобороны России и ПАО "КАМАЗ" государственного контракта на научно-исследовательские работы. "Заместитель начальника научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники ФГБУ "3 Центральный научно-исследовательский институт" Минобороны России, будучи осведомленным, что цель технического задания в полном объеме не достигнута, весной 2017 года подписал акт приемки второго этапа работ, что послужило основанием для его оплаты", - говорится в сообщении.

Там отметили, что ущерб, причиненный Минобороны, превысил 181 млн рублей.

Военный прокурор направил материалы проверки в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.