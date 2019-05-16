Путин заявил об увеличении числа российских военных аппаратов на орбите в 1,5 раза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская орбитальная группировка космических аппаратов военного и двойного назначения за последние годы был обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"От способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета. За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения", - сказал он на военном совещании в Сочи.

По его словам, Россия последовательно развивает космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.

"Благодаря его работе, за прошедшие три года своевременно, что называется, по нормативам, зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства", - заявил Путин.

Президент отметил, что за последние годы расширились возможности орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи и навигационной системы.

Путин заявил, что органы военного управления должны быть в полном объеме обеспечены космическими системами и комплексами, так как это напрямую влияет на характер вооруженной борьбы, в том числе с террористами.

Министерство обороны, отметил он, и другие ведомства должны иметь оперативную и достоверную информацию о ракетно-космической, метеорологической и картографической обстановке, о деятельности иностранных государств.

Вместе с тем глава государства призвал решать системные проблемы в ракетно-космической отрасли и подчеркнул, что "нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы".