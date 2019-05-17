Полиция задержала подозреваемых в полумиллиардной афере с поставкой автозапчастей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали трех человек, подозреваемых в крупном мошенничестве с поставкой автозапчастей, от их действий пострадали более 2 тысяч человек, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники размещали объявления о продаже по низким ценам комплектующих из Европы для автомобилей более чем на 100 Интернет-сайтов. При заказе требовалось внесение предоплаты в размере 50 процентов от стоимости. После заключения договоров с покупателями и получения денежных средств злоумышленники сообщали о невозможности поставки товара и предлагали выбрать более дорогостоящие комплектующие за дополнительную плату. С клиентами, которые требовали вернуть денежные средства, связь прекращалась", - отмечается в сообщении.

Как уточняется в сообщении, полученные в результате противоправной деятельности денежные средства обналичивались путем совершения фиктивных финансовых операций с подконтрольными организациями и выводились за рубеж.

"По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 2 000 человек, ущерб превысил 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

"В настоящее время трое подозреваемых задержаны. Двоим из них по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под домашним арестом", - добавила Волк.