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Задержан исполнительный директор нижегородского ХК "Торпедо"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали двоих сотрудников нижегородского ХК "Торпедо", в том числе исполнительного директора клуба, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель СУ СКР по Нижегородской области Алексей Воронин.

"Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере), проводится расследование. Должностные лица задержаны в порядке ст.91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил подробности уголовного дела.

В свою очередь нижегородское издание Koza Press сообщает, что исполнительный директор ХК "Торпедо" Сергей Малютин был задержан на территории Владимирской области и доставлен в СУ СКР по Нижегородской области, а финансовый директор Наталия Еремина была задержана в офисе клуба.

Агентство пока не располагает комментариями представителей "Торпедо".

Нижегородская область Торпедо

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