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Экс-главу района Ивановской области осудили на год и сразу амнистировали

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Ивановской области экс-глава Приволжского района Сергей Сычев осужден за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что в 2012-2013 годах он незаконно передал своему родственнику в аренду три земельных участка на горе Левитана в городе Плес общей площадью 2670 кв. метров.

Затем в 2014 году два из этих участков общей площадью 2270 кв. метров он предоставил родственнику в собственность за символическую плату в 1 тыс. 709,58 рублей.

Государству был причинен существенный вред, т.к. стоимость незаконно отчужденных участков на территории объекта культурного наследия - Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в тот момент составляла около 4 млн рублей, а переданного в аренду - более 700 тыс. рублей.

Суд признал Сычева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть1 статьи 285 УК РФ) и приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, однако освободил от наказания на основании Постановления Госдумы РФ N6578 от 24 апреля 2015 года "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Ивановская область

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