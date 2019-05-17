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Водитель без прав в Иркутске сбил на тротуаре ребенка

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Автомобиль Toyota Vitz вечером в пятницу в Иркутске сбил ребенка, который катался по тротуару на велосипеде, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Водитель, поворачивая в переулок Деповский, не справился с управлением и выехал на тротуар, где на велосипеде катался 12-летний мальчик. Ребенок с травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 16:06 по местному времени в Ленинском городском округе.

По данным полиции, 22-летний водитель не имеет прав на управление транспортом, в настоящее время он направлен на медицинское освидетельствование.

Это уже второй за неделю случай в Иркутске, когда школьники оказываются под колесами машины. Ранее сообщалось, утром 15 мая автомобиль Mercedes-Benz сбил 11-классника на пешеходном переходе на улице Байкальской возле кинотеатра "Баргузин". Подросток скончался от полученных травм на месте. Водитель скрылся, но был задержан на следующий день в поселке под Иркутском.

Иркутск

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